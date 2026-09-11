Рюкзак Hatber ERGONOMIC Classic Harry Potter

Это модель из популярной линейки каркасных рюкзаков Hatber, классическая и самая популярная – с возможностью увеличения полезного объема! У рюкзака плотная спинка с системой анатомических валиков из специальных материалов, для правильной осанки, удобные, регулируемые, не соскальзывающие лямки дополненные системой регулировки центра тяжести по высоте, прорезиненное дно, ножки – все в рюкзаке сделано качественно и надежно. Он не промокает и не боится низких температур. В рюкзаке 2 независимых отделения на молнии: основное с системой перегородок и дополнительное с карманом-сеткой и функциональным органайзером - два кармана на молнии для мелочей и мобильного телефона, отстегивающийся карабин для ключей. Третья же молния скрывает дополнительный сегмент-расширение, которое увеличивает объем рюкзака почти на литр. В темное время на всех поверхностях рюкзака нашиты светоотражающие элементы.