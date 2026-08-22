Акриловая фигурка One Punch Man Acryl Garoh

Гароу когда-то он был учеником Банга и его лучшим учеником, но позже был выгнан из его додзе за жестокое нападение на многих учеников. После этого события он начинает свою миссию по превращению в абсолютного монстра, нацеливаясь на любого героя, с которым столкнётся, и побеждая его. В результате Ассоциация Героев рассматривает его как врага и называет Человеком-Монстром. Несмотря на свою безжалостную натуру, Гароу обладает чувством морали.



3 элемента для установки: персонаж, эмблема/логотип и основа.

Высота персонажа приблизительно 10 см.