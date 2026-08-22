Акриловая фигурка One Punch Man Acryl Garoh

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Акриловая фигурка One Punch Man Acryl Garoh category.acrylic-figures
80%
Оригинальная цена
1 599 ₽
319 ₽
Специальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Гароу когда-то он был учеником Банга и его лучшим учеником, но позже был выгнан из его додзе за жестокое нападение на многих учеников. После этого события он начинает свою миссию по превращению в абсолютного монстра, нацеливаясь на любого героя, с которым столкнётся, и побеждая его. В результате Ассоциация Героев рассматривает его как врага и называет Человеком-Монстром. Несмотря на свою безжалостную натуру, Гароу обладает чувством морали.

3 элемента для установки: персонаж, эмблема/логотип и основа.

Высота персонажа приблизительно 10 см.

Отзывы и вопросы

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