Мягкая игрушка "Зайчик" розовый, 100см

Дети разных возрастов очень любят мягкие игрушки. Они дарят комфортные, приятные ощущения и положительные эмоции.

Обычные виды мягких игрушек напоминают образ людей или животных. Они могут повторять сказочных или мультяшных персонажей. Выполнять функцию подушек, брелоков, украшений. Быть предметом детского интерьера или игрушкой для обнимашек.

Мягкие игрушки выпускают для мальчиков и для девочек. Есть в наборах игрушки, которые созданы по мотивам какого-либо детского фильма. Это единорожки, головокоты, ВТ21 и другие. Миниатюрные варианты выступают в роли карманных игрушек. Их можно собрать целую коллекцию. Такой же набор соберется из плюшевых фруктов, например, бананы.

Игрушки из мягких материалов практичны и функциональны.Легко поддаются ремонту, безопасны из-за отсутствия острых деталей. Современные виды мягких игрушек делают из натуральных и синтетических материалов. Они различны по цвету и фактуре. В качестве наполнителя служит гипоаллергенное сырье: специальный синтетический пух, сенсорные шарики, полипропиленовый хлопок.