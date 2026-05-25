Топить в огне бушующем печали. Том 3.

Описание Том 3: Часть 5. Чужак. Часть 6. Мирянин

Всего в издании: 3 тома Как ни беги от ужасного прошлого, оно рано или поздно настигнет тебя. Сколько ни побеждай чудовищ-жэньмо, катастрофы, нависшей над миром людей, уже не отвести. Воспоминания вернулись к Сюань Цзи, и теперь уже не отречься ни от прошлого себя, ни от Шэн Линъюаня. Расследование приводит к хранилищу ведомства Цинпин и школе Изначальной Истины, что уж слишком глубоко пустила корни в Бюро. Кому верить? На кого надеяться в этом шатком мире? Как пережить свое древнее горе и вынести бремя трех тысячелетий?

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить И 5 Инна 2026-05-25 08:21:33 Очень жду выход 3 тома «Топить в огне бушующем печали», переживаю, так хотела собрать всю историю🥺. С декабря оформила предзаказ. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что 3 том выйдет, уже два месяца каждый день ищу информацию, ведь в марте обещали в продажу😔 Xl Media 2026-05-25 09:35:01 Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia