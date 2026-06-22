Легенда о Фэй. Том 3

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Легенда о Фэй. Том 3 category.novels
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Легенда о Фэй
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Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 8% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 190 ₽
2 035 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
80.9%

Подарков за предзаказ осталось 1618 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

ПЕРВЫМ 2000 ПОКУПАТЕЛЯМ, ОФОРМИВШИМ ПРЕДЗАКАЗ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАБОР БОНУСОВ В ПОДАРОК.

После долгих поисков Чжоу Фэй наконец-то находит Се Юня и узнает, что тот смертельно болен: еще в детстве его отравили «Леденящей кости синевой». Долгое время недуг был запечатан, пока в битве за Сорок восемь крепостей Се Юнь не снял печать. Теперь кровь в его жилах стынет, а кожа покрывается коркой льда. Фэй ничего не остается, кроме как искать способ его исцелить. Успеет ли она спасти того, кто стал ей безумно дорог?

Бонусы за предзаказ:

  • Стикерпак от AMONIMY
  • 2 открытки от AMONIMY

 

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