Открыт предварительный заказ на артбук Мир игры The Last of Us Part II!

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Отправляйтесь вместе с Элли в захватывающее дух и леденящее кровь путешествие в поисках возмездия. Потрясающая коллекция оригинальных артов к игре и комментарии разработчиков – всё это и многое другое ждёт вас в цветном издании “Мир игры The Last of Us Part II”.

- Сотни оригинальных концепт-артов;

- Подробные комментарии художников;

- Хроника создания долгожданного сиквела к игре The Last of Us, получившей более двухсот наград “Игра года”.

Издание подготовлено при сотрудничестве Dark Horse Books и разработчиков игры из студии Naughty Dog. “Мир игры The Last of Us Part II” позволяет понаблюдать за процессом создания долгожданного сиквела знаменитой игры The Last of Us, получившей целый ряд престижных наград.