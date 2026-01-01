Новинки манги от издательства Xl Media!

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У меня мало друзей. Том 17.
Когда Клуб соседей и школьный совет вместе оказываются на горячих источниках, завеса тайны над прошлым Ёдзоры и её отношениями с Хинатой наконец-то приподнимается. Кодака хочет помочь сестрам сблизиться, но учитывая непростой характер Ёдзоры, задача кажется почти невыполнимой. В голову Кодаке приходит довольно необычная идея...

Восхождение Героя Щита. Том 11.
Наофуми узнает, что Ларк и Терис, с которыми он успел подружиться — такие же герои, как он сам, но из другого мира. Значит, четверо святых героев — не единственные в своем роде?.. Чем дальше, тем больше появляется вопросов без ответа. Пока что ясно одно — надо без устали тренироваться, чтобы стать сильнее и суметь противостоять любой опасности. Может, дела пойдут на лад с появлением нового члена команды?..

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