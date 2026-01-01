🏮НОЧЬ ЁКАЕВ🏮

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Слышите? Где-то в тени уже шепчутся кицунэ, в переулках мелькают призраки юрэй, а цукумогами готовятся к своему ночному шествию.



Пока западный мир готовится к Хэллоуину, мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу НОЧИ ЁКАЕВ — таинственных существ японского фольклора.



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