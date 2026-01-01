🏮НОЧЬ ЁКАЕВ🏮

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Слышите? Где-то в тени уже шепчутся кицунэ, в переулках мелькают призраки юрэй, а цукумогами готовятся к своему ночному шествию.

Пока западный мир готовится к Хэллоуину, мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу НОЧИ ЁКАЕВ — таинственных существ японского фольклора.

С сегодняшнего дня и до 4 ноября мы дарим вам скидку 20% на ВСЕ товары в наличии!


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Адреса фирменных магазинов:
• Санкт-Петербург: ТРК «ПИК»
• Москва: ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Бутово Молл»

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