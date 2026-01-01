Предварительный заказ на допечатки манги издательства XL Media! 💜

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‣ Sailor Moon. Том 1.

Усаги Цукино - самая обычная четырнадцатилетняя девчушка: ленивая, беспечная, неуклюжая, терпеть не может школьные тесты и любит поныть... Но однажды она сталкивается с кошкой с полумесяцем на лбу, которая говорит, что Усаги - Сейлор Мун: она наделена особыми силами и должна бороться со злом во имя Луны, а также искать других воинов и таинственную Лунную принцессу. А это все чертовски нелегко совмещать со школой, первой влюбленностью и прочими проблемами девочки-подростка!





‣ Врата;Штейна. Том 1.

Окабэ Ринтаро — или просто Окарин — молодой студент, который до сих пор живет в мире детских фантазий. Он занимается придумыванием различных бесполезных изобретений вместе с двумя товарищами по клубу, который они гордо называют Лабораторией Гаджетов Будущего. Но однажды он встречает девушку-гения, Курису Макисэ, и случайно изобретает машину времени, способную посылать сообщения в прошлое. Привычная повседневность начинает потихоньку расходиться по швам, а главный герой оказывается вовлечён в заговор мирового масштаба!..



