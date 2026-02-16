МУЖИЦКИЕ ДНИ в Xl Media

МУЖИЦКИЕ ДНИ в Xl Media

Скоро 23 февраля — тот самый день, когда даже самые скромные согласны на внимание. И мы знаем, как его оказать правильно!

Без пафоса. Без лишних сантиментов. Просто цифры.

С 16 по 23 февраля запускаем МУЖИЦКИЕ ДНИ:
— 30% на книги издательства Xl Media
— 20% на весь остальной ассортимент

Акция действует на сайте и в наших фирменных магазинах!

МУЖИЦКИЕ ПОДАРКИ:
 

P. S. Если ваш мужчина говорит, что ему ничего не нужно — это неправда. Просто он еще не видел скидку 30% на мангу «Берсерк».

 

*Акционное предложение действует только на товары в наличии. Скидки не распространяются на товары со статусом «Предзаказ» и «Под заказ». Предложение действительно с 16.02.2026 по 23.02.2026 (включительно). Суммируется с другими скидками и акциями, если их условия не противоречат действующей акции.

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