МУЖИЦКИЕ ДНИ в Xl Media

Скоро 23 февраля — тот самый день, когда даже самые скромные согласны на внимание. И мы знаем, как его оказать правильно!

Без пафоса. Без лишних сантиментов. Просто цифры.

С 16 по 23 февраля запускаем МУЖИЦКИЕ ДНИ:

— 30% на книги издательства Xl Media

— 20% на весь остальной ассортимент

Акция действует на сайте и в наших фирменных магазинах!

МУЖИЦКИЕ ПОДАРКИ:



P. S. Если ваш мужчина говорит, что ему ничего не нужно — это неправда. Просто он еще не видел скидку 30% на мангу «Берсерк».