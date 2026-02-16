МУЖИЦКИЕ ДНИ в Xl Media
Скоро 23 февраля — тот самый день, когда даже самые скромные согласны на внимание. И мы знаем, как его оказать правильно!
Без пафоса. Без лишних сантиментов. Просто цифры.
С 16 по 23 февраля запускаем МУЖИЦКИЕ ДНИ:
— 30% на книги издательства Xl Media
— 20% на весь остальной ассортимент
Акция действует на сайте и в наших фирменных магазинах!
МУЖИЦКИЕ ПОДАРКИ:
- Манга
- Ранобэ
- Манхва
- Маньхуа
- Виниловые пластинки
- Фигурки
- Конструкторы
- Артбуки
- Аксессуары и сувениры
- Комиксы
- Книги
- Настольные игры
P. S. Если ваш мужчина говорит, что ему ничего не нужно — это неправда. Просто он еще не видел скидку 30% на мангу «Берсерк».
*Акционное предложение действует только на товары в наличии. Скидки не распространяются на товары со статусом «Предзаказ» и «Под заказ». Предложение действительно с 16.02.2026 по 23.02.2026 (включительно). Суммируется с другими скидками и акциями, если их условия не противоречат действующей акции.