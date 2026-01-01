День Хеллбоя 2020! 🔥

В этом году, несмотря ни на что, издательство XL Media решило порадовать фанатов Хеллбоя тематическим днем, который запланирован на 2 и 3 мая.
К данному дню мы открыли предварительный заказ на новинки книг вселенной Хеллбоя с гарантированными подарками!*
‣ Артбук Хеллбой: 25 лет обложек.
‣ Хеллбой. Книга восьмая. Зов тьмы.
*Подарочный сингл выдается за: единовременную покупку двух комиксов или артбука по вселенной Хеллбоя.
Подарочный стикерпак выдается за покупку любой позиции из списка.
С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media!