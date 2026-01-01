День Хеллбоя 2020! 🔥

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В этом году, несмотря ни на что, издательство XL Media решило порадовать фанатов Хеллбоя тематическим днем, который запланирован на 2 и 3 мая. 

К данному дню мы открыли предварительный заказ на новинки книг вселенной Хеллбоя с гарантированными подарками!*

 

Артбук Хеллбой: 25 лет обложек.

Хеллбой. Книга восьмая. Зов тьмы.

 

*Подарочный сингл выдается за: единовременную покупку двух комиксов или артбука по вселенной Хеллбоя.

Подарочный стикерпак выдается за покупку любой позиции из списка.

 

С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media!

 

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