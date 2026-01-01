✨ БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ РОЗЫГРЫШ в Xl Media! ✨

Мы запускаем грандиозный летний розыгрыш с 16 по 30 июня! Четыре счастливчика получат крутые призы, и одним из них можете стать вы!
А теперь о самом приятном! Что получат победители розыгрыша?
• 1 место: Фигурка Naruto Shippuuden
• 2 место: Акриловая фигурка на выбор
• 3 место: Артбук от Xl Media на выбор
• 4 место: Том манги на выбор
Как принять участие? Все просто:
• Оставьте любой комментарий под постом в нашем сообществе во Вконтакте
• Сделайте репост поста к себе на страницу (обязательно сохраняйте его до конца розыгрыша одним из трех первых!)
• Подпишитесь на сообщество нашего аниме-магазина
Важно:
• Участвуют только жители РФ
• Доставка бесплатная (за наш счет)
• Страница должна быть «живой» (не созданной только для розыгрышей)