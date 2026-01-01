Артбук Bloodborne: Официальные Иллюстрации уже в продаже!

Спешим сообщить, добрые охотники, что артбук Bloodborne: Официальные Иллюстрации прибыл на наш склад.

Ваши предзаказы комплектуются и упаковываются в порядке очереди.

Следите за сменой статуса заказа из личного кабинета или по ссылке из письма-уведомления, которое отправлялось на указанный e-mail.

Заказать Bloodborne: Официальные Иллюстрации

Bloodborne - игра в жанре РПГ разработанная совместно японскими компаниями FromSoftware и SCE Japan Studio под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки в 2015 году.

Данная книга содержит концепт-арты персонажей, локаций и оружия из оригинальной игры и дополнения "Old Hunters". Артбук позволит Вам оценить всю мрачную красоту Ярнама в деталях и откроет секреты создания персонажей.

Бойтесь древней крови.