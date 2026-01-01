Артбук Bloodborne: Официальные Иллюстрации доступен для предварительного заказа

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Bloodborne - игра в жанре РПГ разработанная совместно японскими компаниями FromSoftware и SCE Japan Studio под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки в 2015 году.





Данная книга содержит концепт-арты персонажей, локаций и оружия из оригинальной игры и дополнения "Old Hunters". Артбук позволит Вам оценить всю мрачную красоту Ярнама в деталях и откроет секреты создания персонажей.





Бойтесь древней крови.