Автограф-сессия с Renibet и скидки!

Автограф-сессия с художницей Renibet в фирменном аниме-магазине XI Media в Москве!



Дорогие читатели, рады вам сообщить, что 23 марта на площадке нашего фирменного аниме-магазина Xl Media в Москве состоится автограф-сессия с художницей Renibet.

Богиня многих фандомов, включая «Лехо», подарила роману «Топить в огне бушующем печали» суперобложку с Сюань Цзи и Шэн Линъюанем и все шикарные цветные иллюстрации внутри книги.



В мероприятии также примут участие два талантливых косплеера, которые перевоплотятся в главных героев романа, – Linjing и Екатерина Кейн. Для встречи мы разместим тематический пресс-волл и пригласим профессионального фотографа.



Во время автограф-сессии вы сможете получить флаер на персональную скидку в 10%, который будет суммироваться с проходящими скидками в магазине, это позволит получить 20% скидку на весь ассортимент розничного магазина с 23 по 24 марта включительно.



Место мероприятия: Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ Columbus, 3 этаж.

Дата и время проведения: 23 марта с 12:00 до 17:00.



Ждем на мероприятии всех поклонников творчества Renibet и романа Priest «Топить в огне бушующем печали»!

