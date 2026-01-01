Новинки от издательства XL Media уже в продаже!

На склад нашего интернет-магазина поступили две горячие новинки:

Энциклопедия Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1

Проливающий свет на темнейшие уголки - от глубинных троп до призрачных пределов тени - первый том энциклопедии "Dragon Age. Мир Тедаса" станет вашим проводником в путешествии по одной из наиболее полно реализованных фэнтезийных вселенных нашего времени!

Всеобъемлющий и написанный доступным языком, этот манящий фолиант создан для того, чтобы облегчить поиск всей необходимой вам информации о регионах, религиях, монстрах, магии и многом другом! Написанная и иллюстрированная создателями игр, эта книга является наиболее авторитетным путеводителем по шедевру темного фэнтези от BioWare!

Семь смертных грехов. Том 2.

Мелиодас, Диана и принцесса Элизабет нашли еще одного из Смертных Грехов — Бана, который также известен как Грех Лисьей Жадности. Но тот томится в заключении в неприступной тюрьме Баста, тому же герои по дороге попадают в ловушку Святых рыцарей. Смогут ли Мелиодас и Диана воссоединиться со старым товарищем и отыскать остальные Смертные Грехи? И главное — все ли будут рады воссоединению?





Отгрузки по предварительным заказам начались уже сегодня!





Вопросы, связанные с доставкой и оплатой или оформлением Ваших заказов, вы можете задать:

- По телефону 8 (800) 775-88-58 (по будним дням, с 9:00 до 18:00 по МСК)

- По адресу электронной почты info@xlm.ru

- Через чат с нашими онлайн-консультантами

- Написать личное сообщение на нашей странице в ВКонтакте.