Открыт предварительный заказ на третий том манги "Истории монстров"!

Открыт предварительный заказ на новый том манги издательства XL Media — Истории монстров. Том 3!

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Арараги становится жертвой «заблудившейся улитки». Суть этого монстра проста: если следовать за «улиткой», никогда не доберешься домой, но стоит просто бросить ее — и ты спасен. Но что, если ты пообещал ей помощь и намерен выполнить свое обещание?.. По какой-то причине Арараги, который, казалось бы, считает, что люди способны спасти себя лишь сами, из раза в раз пытается помочь окружающим — включая тех, кто уже давно покинул человеческий мир...