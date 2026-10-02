Слёзы на увядшем цветке. Том 1

Романтика, цветы, свидания — когда-то это было идеальным описанием отношений Хэсу и Минчоля. Теперь у Хэсу остались лишь пепел от их брака и гора долгов. Но её мир рушится окончательно, когда Минчоль изменяет ей с молодой коллегой. Обиженная и преданная Хэсу обречена на увядание и забвение.

Но однажды… она встречает Тэха. Подозрительный молодой человек, внезапно появившийся в жизни Хэсу, одновременно опасный и покорный, отчаянно жаждет её внимания.