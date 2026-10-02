Слёзы на увядшем цветке. Том 1

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Слёзы на увядшем цветке. Том 1 category.manhva
Слезы на увядшем цветке
Том 1
Том 2
1 349 ₽
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Описание

Романтика, цветы, свидания — когда-то это было идеальным описанием отношений Хэсу и Минчоля. Теперь у Хэсу остались лишь пепел от их брака и гора долгов. Но её мир рушится окончательно, когда Минчоль изменяет ей с молодой коллегой. Обиженная и преданная Хэсу обречена на увядание и забвение.
Но однажды… она встречает Тэха. Подозрительный молодой человек, внезапно появившийся в жизни Хэсу, одновременно опасный и покорный, отчаянно жаждет её внимания.

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