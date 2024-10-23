Хроники хозяйки отеля. Том 1

1 отзыв
Хроники хозяйки отеля. Том 1 category.manhva
  • The Innkeeper Chronicles. Vol.1
  • Категория: Манхва
  • Артикул: Manga-12766
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: The Innkeeper Chronicles
  • Издатель: Freedom
  • Размер: 14,5 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 352
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Shinju Ageha, ChrossxXxRodes и Илона Эндрюс
  • ISBN: 978-5-04-200627-2
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
1 410 ₽

Описание

Дина — хозяйка небольшого отеля в викторианском стиле, которая истребляет монстров. «Гертруда Хант» с виду обычный отель, однако это убежище для гостей с других планет. И вот сейчас хищник с длинными когтями и отличной сноровкой начал охотиться по ночам и пугать всех соседей. Дина обладает магией, однако за пределами отеля ее силы слабеют. Разобраться с чудовищем ей помогает привлекательный альфа-оборотень Шон и не менее впечатляющий вампир Арланд. Совместными усилиями они пытаются обезопасить отель, но враг, с которым столкнулась Дина, не похож ни на кого, с кем она когда-либо имела дело.

Отзывы и вопросы

A

З

Читал оригинал (романы). Если вам нравятся какие нибудь сумерки, понравится и это. Однако, предупреждаю заранее - история автором оригинала не закончена и заброшена.

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