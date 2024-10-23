Хроники хозяйки отеля. Том 1

Дина — хозяйка небольшого отеля в викторианском стиле, которая истребляет монстров. «Гертруда Хант» с виду обычный отель, однако это убежище для гостей с других планет. И вот сейчас хищник с длинными когтями и отличной сноровкой начал охотиться по ночам и пугать всех соседей. Дина обладает магией, однако за пределами отеля ее силы слабеют. Разобраться с чудовищем ей помогает привлекательный альфа-оборотень Шон и не менее впечатляющий вампир Арланд. Совместными усилиями они пытаются обезопасить отель, но враг, с которым столкнулась Дина, не похож ни на кого, с кем она когда-либо имела дело.