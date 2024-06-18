Сладкие следы укусов. Том 2

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Сладкие следы укусов. Том 2 category.manhua
Сладкие следы укусов
Том 1
Том 2
Том 3
1 200 ₽

Описание

Ду Сяошэнь стала кровным слугой принца Ло И, и теперь ей запрещено покидать стены академии. Внезапно она узнает о том, что у брата ухудшилось здоровье. Девушка крадет фамильный герб у Ло И, чтобы сбежать из стен учебного заведения и навестить его в больнице. Однако оказывается, что с братом на самом деле все в порядке, но фамильный знак безвозвратно утерян, а он имеет огромное значение для принца как преемника своего клана… Обрушится ли на принца и Ду Сяошэнь гнев вампиров? Удастся ли им отыскать потерянный герб?

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