Маньхуа, вдохновленная египетской мифологией, – один из самых популярных проектов на платформе Kuaikan Manhua. «До встречи, мой король! Том 2» – долгожданное продолжение графического романа, полюбившегося ценителям аниме, манги и манхвы!

Обаятельный светловолосый чужестранец, принятый в личную гвардию короля Мехмеса, – настоящая загадка для правителя и его подданных. Одни считают его легендарным наемным убийцей, другие – искусным магом, третьи – посланцем богов. И многие мечтают избавиться от него раз и навсегда.

Каждый день Чжан Ли сражается за свою жизнь. С каждым днем он все ближе и ближе к разгадке тайны безжалостного тирана… Или нет?