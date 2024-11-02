До встречи, мой король! Том 2

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До встречи, мой король! Том 2 category.manhua
  • Goodbye My King. Vol.2
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-12877
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Zaijian, Wo De Guowang
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 16,2 x 21,5 см.
  • Количество страниц: 216
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Приключения и Мистика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Юань Вэнь
  • ISBN: 978-5-353-11180-1
  • Дата выхода: Январь 2025
До встречи, мой король!
Том 1
Том 2
Том 3
1 459 ₽

Описание

Маньхуа, вдохновленная египетской мифологией, – один из самых популярных проектов на платформе Kuaikan Manhua. «До встречи, мой король! Том 2» – долгожданное продолжение графического романа, полюбившегося ценителям аниме, манги и манхвы!

Обаятельный светловолосый чужестранец, принятый в личную гвардию короля Мехмеса, – настоящая загадка для правителя и его подданных. Одни считают его легендарным наемным убийцей, другие – искусным магом, третьи – посланцем богов. И многие мечтают избавиться от него раз и навсегда.

Каждый день Чжан Ли сражается за свою жизнь. С каждым днем он все ближе и ближе к разгадке тайны безжалостного тирана… Или нет?

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