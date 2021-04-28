Окаменелые грёзы

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Окаменелые грёзы манга
51%
  • Yume no Kaseki
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6973
  • Вес: 700 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 424
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Драма
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Сатоси Кон
  • ISBN: 978-5-905295-83-6
  • Дата выхода: Июнь 2021
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990 ₽
490 ₽
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Описание

«Окаменелые грёзы» — сборник из пятнадцати коротких рассказов гениального Сатоси Кона, известного миру прежде всего своими полнометражными анимационными фильмами. В этих историях, созданных им с 1984 по 1989 год, вы найдёте все любимые темы и жанры знаменитого режиссёра: фантастический боевик про подростков с ментальными сверхспособностями на развалинах Нео-Токио, хоррор-мангу с элементами социальной сатиры про дом с привидениями, весёлую и вместе с тем немного грустную новеллу о троице закадычных друзей, решивших отпраздновать выпускной на полную катушку. Естественно, не обойдётся и без фирменных историй Сатоси Кона, в которых самые обычные люди попадают в вихрь невероятного стечения обстоятельств. Вас ждёт красочный калейдоскоп событий, персонажей и, конечно же, грёз.

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