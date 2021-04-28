«Окаменелые грёзы» — сборник из пятнадцати коротких рассказов гениального Сатоси Кона, известного миру прежде всего своими полнометражными анимационными фильмами. В этих историях, созданных им с 1984 по 1989 год, вы найдёте все любимые темы и жанры знаменитого режиссёра: фантастический боевик про подростков с ментальными сверхспособностями на развалинах Нео-Токио, хоррор-мангу с элементами социальной сатиры про дом с привидениями, весёлую и вместе с тем немного грустную новеллу о троице закадычных друзей, решивших отпраздновать выпускной на полную катушку. Естественно, не обойдётся и без фирменных историй Сатоси Кона, в которых самые обычные люди попадают в вихрь невероятного стечения обстоятельств. Вас ждёт красочный калейдоскоп событий, персонажей и, конечно же, грёз.