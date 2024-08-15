Чрезмерно уверенная в себе Фудзино и замкнутая Киомото не могли быть ещё более непохожими друг на друга, но любовь к рисованию манги сближает этих двух девочек из маленького городка. Пронзительная история о взрослении и движении вперед, которую мог создать только Тацуки Фудзимото, создатель «Человека-бензопилы».