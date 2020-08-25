Эмбрион мира. Том 9.

Рику Аманэ потерял женщину, которой восхищался больше всего на свете. Долгими бессонными ночами он лелеял воспоминания о ней. Два года спустя он стал свидетелем кровавого сражения с участием людей, превратившихся в чудовищ. Он должен был умереть, но его спас кокон. Рожденная коконом женщина как две капли воды походила на ту, что он потерял. С ее появлением начались поиски истины. Поиски, в ходе которых так легко расстаться с жизнью.