Эмбрион мира. Том 4.

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Эмбрион мира. Том 4. манга
Эмбрион мира
Том 1
Том 2
Том 3
525 ₽
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Описание

Рику Аманэ потерял женщину, которой восхищался больше всего на свете. Долгими бессонными ночами он лелеял воспоминания о ней. Два года спустя он стал свидетелем кровавого сражения с участием людей, превратившихся в чудовищ. Он должен был умереть, но его спас кокон. Рожденная коконом женщина как две капли воды походила ну ту, что он потерял. С ее появлением начались поиски истины. Поиски, в ходе которых так легко расстаться с жизнью.

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