Набор бальзамов для губ Новогодний Благословение Небожителей

Состав набора:

Бальзам для губ с оттенком "Новогодняя сладость" с ароматом праздничного Няньгао подарит ощущение магии и счастья. Легкий оттенок подчеркнет естественный цвет губ, а питательная формула бальзама защитит от любой непогоды и сделает их мягкими и нежными.

Нежная формула бальзама для губ с сиянием "Небесное сияние" окутает губы сиянием тысяч фонарей, озаряющих ночное звездное небо, даря ощущение счастья и праздника. А питательная формула бальзама сделает губы мягкими и гладкими, обеспечив их надежной защитой от зимней стужи.

Способ применения: наносить на кожу губ по мере необходимости.



Дизайн персонажей на упаковке, брелоке и наклейках создан эксклюзивно для этого набора и официально одобрен командой дунхуа, что делает набор ещё уникальнее и привлекательнее.

Лимитированная коллекция отрисована в стилистике Chibi «крошечные персонажи».