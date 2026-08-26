Набор бальзамов для губ Новогодний Благословение Небожителей

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Набор бальзамов для губ Новогодний Благословение Небожителей косметика
25%
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Cosmetics-14701
  • Вес: 105 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Натуральные масла, Воск и Акрил
Оригинальная цена
990 ₽
743 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

  Состав набора:
kiss  Бальзам для губ с оттенком "Новогодняя сладость" с ароматом праздничного Няньгао подарит ощущение магии и счастья. Легкий оттенок подчеркнет естественный цвет губ, а питательная формула бальзама защитит от любой непогоды и сделает их мягкими и нежными.
kiss  Нежная формула бальзама для губ с сиянием "Небесное сияние" окутает губы сиянием тысяч фонарей, озаряющих ночное звездное небо, даря ощущение счастья и праздника. А питательная формула бальзама сделает губы мягкими и гладкими, обеспечив их надежной защитой от зимней стужи.

 Способ применения: наносить на кожу губ по мере необходимости.

Дизайн персонажей на упаковке, брелоке и наклейках создан эксклюзивно для этого набора и официально одобрен командой дунхуа, что делает набор ещё уникальнее и привлекательнее.

Лимитированная коллекция отрисована в стилистике Chibi «крошечные персонажи».

 

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