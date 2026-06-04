Wind Breaker Sakura Haruka

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Wind Breaker Sakura Haruka category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14500
  • Вес: 225 гр.
  • Источник: Wind Breaker
  • Размер: 18.1 X 12 X 9
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
4 649 ₽

Описание

Харука Сакура - главный герой, учится на первом курсе старшей школы "Фурин" и является членом отряда Bofurin's Vaisravana, а также капитаном первого класса. Его волосы от природы разделены по цвету - наполовину чёрные, наполовину белые, и у него гетерохромия: правый глаз голубого цвета, а левый - жёлтого. Из-за своей необычной внешности Сакура привык подвергаться осуждению и остракизму со стороны окружающих, что способствовало его отстранённому поведению и делинквентному характеру.

Высота: 11 см.

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