Wind Breaker Sakura Haruka

Харука Сакура - главный герой, учится на первом курсе старшей школы "Фурин" и является членом отряда Bofurin's Vaisravana, а также капитаном первого класса. Его волосы от природы разделены по цвету - наполовину чёрные, наполовину белые, и у него гетерохромия: правый глаз голубого цвета, а левый - жёлтого. Из-за своей необычной внешности Сакура привык подвергаться осуждению и остракизму со стороны окружающих, что способствовало его отстранённому поведению и делинквентному характеру.



Высота: 11 см.