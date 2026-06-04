Uma Musume Pretty Derby BOC’Z Hokko Tarumae

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Uma Musume Pretty Derby BOC’Z Hokko Tarumae category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14501
  • Вес: 315 гр.
  • Источник: Uma Musume Pretty Derby
  • Размер: 20 X 15 X 10
  • Производитель: Banpresto
  • Материал: PVC и ABS
5 249 ₽

Описание

Хокко Тарумаэ - прекрасная и сильная лошадиная девушка породы торебред, которая выиграла множество гонок за свою карьеру. Она родом из престижного региона Хоккайдо в Японии, известного своим разведением лучших скаковых лошадей в мире. Хокко Тарумаэ была одарена природным талантом к скорости и выносливости, что сделало её фаворитом в гонках с молодого возраста. Несмотря на свои победы, Хокко Тарумаэ остаётся смиренной и продолжает усердно работать над совершенствованием своих навыков.

Высота: 20 см.

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