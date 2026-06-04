Uma Musume Pretty Derby BOC’Z Hokko Tarumae

Хокко Тарумаэ - прекрасная и сильная лошадиная девушка породы торебред, которая выиграла множество гонок за свою карьеру. Она родом из престижного региона Хоккайдо в Японии, известного своим разведением лучших скаковых лошадей в мире. Хокко Тарумаэ была одарена природным талантом к скорости и выносливости, что сделало её фаворитом в гонках с молодого возраста. Несмотря на свои победы, Хокко Тарумаэ остаётся смиренной и продолжает усердно работать над совершенствованием своих навыков.



Высота: 20 см.