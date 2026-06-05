Palverse Dimensional Seduction

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Palverse Dimensional Seduction category.complete-models
2 649 ₽

Описание

Ученик второго года старшей школы Масамунэ Окумура - президент и единственный член школьного клуба манги. Будучи отаку, он утверждает, что не интересуется реальными девушками вследствие своей одержимости вымышленным персонажем по имени Лиллиэль. Неожиданно в клуб вступает ученица первого года Ририса Амано, увлекающаяся косплеем. После того, как Окумура согласился быть фотографом Ририсы, он узнаёт, что её любимым персонажем также является Лиллиэль. Под влиянием данных обстоятельств у Окумуры зарождается внутренний конфликт по поводу реальной девушки и вымышленного персонажа. 

Высота: 9 см.

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