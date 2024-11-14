One Piece - Whole Cake Island (Original Soundtrack)

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One Piece - Whole Cake Island (Original Soundtrack) category.vinyl
13 690 ₽

Описание

Остров цельного торта: Сладость и опасность в неумолимом мире! Луффи и его команда сталкиваются со своим первым императором, Большой Мамой, и должны объединить усилия, чтобы спасти Санджи в экстравагантном королевстве Тотто Ленд.

Трек-лист

1 A1 EAT ME!

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Homies*

 2:37
2 A2 NON SUGAR LIFE

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Takahiro Fujiwara

 1:34
3 A3 WELCOME VIP

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Kohei Fukuhara*, Yasunori Masutani*, Yasuyuki Kase*, Takahiro Fujiwara, Takashi Matsuyama, Yuya Uchida, Mami Kingetsu*

 4:19
4 A4 SUGAR LIFE

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Haruhiko Jo*

 2:29
5 A5 Capone "Gang" Bege's Theme

Composed By – Kohei Tanaka*

 2:43
6 A6 Luffy's Feelings, Come Back Sanji!

Composed By – Kohei Tanaka*

 2:04
7 A7 Charlotte Pudding - Hidden Face

Composed By – Kohei Tanaka*

 2:03
8 A8 Sanji “Moist Cigarette”

Composed By – Kohei Tanaka*

 1:52
9 A9 Sanji's True Feelings

Composed By – Kohei Tanaka*

 1:58
10 B1 Germa 66 Transform!! Ver.1

Composed By – Kohei Tanaka*

 1:50
11 B2 Germa 66 Transform!! Ver.2

Composed By – Kohei Tanaka*

 1:03
12 B3 BADEND MUSICAL Ver.1

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Mami Koyama

 1:54
13 B4 BADEND MUSICAL Ver.2

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Mami Koyama

 4:55
14 B5 Soul Pocus “Song of the Queen”

Composed By – Kohei Tanaka*
Performer – Ayano Nonomura, Haruhiko Jo*

 8:33
15 B6 Katakuri's Theme

Composed By – Kohei Tanaka*

 2:37
16 B7 We Are! Reconciliation Ver.

Composed By – Kohei Tanaka*

 2:31

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