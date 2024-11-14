One Piece - Whole Cake Island (Original Soundtrack)

Остров цельного торта: Сладость и опасность в неумолимом мире! Луффи и его команда сталкиваются со своим первым императором, Большой Мамой, и должны объединить усилия, чтобы спасти Санджи в экстравагантном королевстве Тотто Ленд.
|1
|A1
|EAT ME!
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:37
|2
|A2
|NON SUGAR LIFE
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:34
|3
|A3
|WELCOME VIP
Composed By – Kohei Tanaka*
|4:19
|4
|A4
|SUGAR LIFE
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:29
|5
|A5
|Capone "Gang" Bege's Theme
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:43
|6
|A6
|Luffy's Feelings, Come Back Sanji!
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:04
|7
|A7
|Charlotte Pudding - Hidden Face
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:03
|8
|A8
|Sanji “Moist Cigarette”
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:52
|9
|A9
|Sanji's True Feelings
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:58
|10
|B1
|Germa 66 Transform!! Ver.1
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:50
|11
|B2
|Germa 66 Transform!! Ver.2
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:03
|12
|B3
|BADEND MUSICAL Ver.1
Composed By – Kohei Tanaka*
|1:54
|13
|B4
|BADEND MUSICAL Ver.2
Composed By – Kohei Tanaka*
|4:55
|14
|B5
|Soul Pocus “Song of the Queen”
Composed By – Kohei Tanaka*
|8:33
|15
|B6
|Katakuri's Theme
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:37
|16
|B7
|We Are! Reconciliation Ver.
Composed By – Kohei Tanaka*
|2:31