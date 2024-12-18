Grand Theft Auto V (Русские субтитры)

Лос-Сантос – город солнца, старлеток и вышедших в тираж звезд. Некогда предмет зависти всего западного мира, ныне это пристанище дрянных реалити-шоу, задыхающееся в тисках экономических проблем. В центре всей заварухи – троица совершенно разных преступников, отчаянно пытающихся ухватить удачу за хвост в непрекращающейся борьбе за место под солнцем. Бывший член уличной банды Франклин старается завязать с прошлым. Отошедший от дел грабитель банков Майкл обнаруживает, что в честной жизни все не так радужно, как представлялось. Повернутый на насилии псих Тревор перебивается от одного дельца к другому в надежде сорвать крупный куш. Исчерпав варианты, эти трое ставят на кон собственные жизни и учиняют серию дерзких ограблений, в которых – или пан, или пропал.

В Grand Theft Auto V (Grand Theft Auto 5) для PS5 поклонников ждет не просто самый огромный и детализированный мир из когда-либо создававшихся Rockstar Games, но и возможность влиять на жизнь и поступки сразу трех главных героев. Такое переплетение историй нескольких персонажей позволит сделать игру максимально увлекательной и захватывающей.

Все атрибуты знаменитой серии в полной мере присущи и GTA V (GTA 5) для PS5 – здесь и невероятное внимание к деталям, и фирменный черный юмор, и высмеивание поп-культуры, и даже совершенно новый, невероятно амбициозный мультиплеерный режим.