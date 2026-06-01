Записная книжка Cthulhu Great old Ones

Описание
Характеристики:
Обложка текстурированная с тиснением.
Страницы с рисунком.
Высококачественная внутренняя печать.
Твердый переплет с закладкой.
Оригинальный и официально лицензированный продукт.
Бренд: ABYstyle.
Ктулху считается Великим Древним богом среди других лавкрафтовских космических сущностей, он владыка миров, спящий на дне Тихого океана. Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и карикатуре на человеческий облик. По имени этого персонажа названа авторская "Мифология Ктулху", ставшая основой многих произведений.