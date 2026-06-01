Записная книжка Cthulhu Great old Ones

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Записная книжка Cthulhu Great old Ones товар
50%
  • Категория: Тетради, блокноты и скетчбуки
  • Артикул: Notebooks-Sketchbooks-14454
  • Вес: 90 гр.
  • Источник: Cthulhu
  • Размер: 21.7 х 15,5
  • Количество страниц: 180
  • Производитель: Abystyle
  • Материал: Бумага
  • Разлиновка: Линейка
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
3 049 ₽
1 529 ₽
Специальная цена

Описание

Характеристики:

Обложка текстурированная с тиснением. 

Страницы с рисунком.

Высококачественная внутренняя печать.

Твердый переплет с закладкой.

Оригинальный и официально лицензированный продукт.

Бренд: ABYstyle.

Ктулху считается Великим Древним богом среди других лавкрафтовских космических сущностей, он владыка миров, спящий на дне Тихого океана. Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и карикатуре на человеческий облик. По имени этого персонажа названа авторская "Мифология Ктулху", ставшая основой многих произведений.

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