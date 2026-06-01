Записная книжка Cthulhu Great old Ones

Характеристики:

Обложка текстурированная с тиснением.

Страницы с рисунком.

Высококачественная внутренняя печать.

Твердый переплет с закладкой.

Оригинальный и официально лицензированный продукт.

Бренд: ABYstyle.

Ктулху считается Великим Древним богом среди других лавкрафтовских космических сущностей, он владыка миров, спящий на дне Тихого океана. Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и карикатуре на человеческий облик. По имени этого персонажа названа авторская "Мифология Ктулху", ставшая основой многих произведений.