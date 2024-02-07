Тетрадь Atomic Heart №5

150 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Тетрадь А5 формата 96 листов. Обложка: мелованный картон. Внутренний блок: офсет 65 гр., клетка, красные поля. Скрепление: скоба. Тетрадь предназначена для записей, подойдет для старшей школы, вуза, дома и офиса. Тетради ТМ Hatber российского производства отпечатаны на современном высокотехнологичном оборудовании и соответствуют стандартам качества.
Обращаем ваше внимание, тетради поставляются в ассортименте, стоимость указана за одну тетрадь.