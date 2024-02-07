Тетрадь Atomic Heart №5

Тетрадь А5 формата 96 листов. Обложка: мелованный картон. Внутренний блок: офсет 65 гр., клетка, красные поля. Скрепление: скоба. Тетрадь предназначена для записей, подойдет для старшей школы, вуза, дома и офиса. Тетради ТМ Hatber российского производства отпечатаны на современном высокотехнологичном оборудовании и соответствуют стандартам качества.

Обращаем ваше внимание, тетради поставляются в ассортименте, стоимость указана за одну тетрадь.