Тетрадь Atomic Heart №5

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Тетрадь Atomic Heart №5 товар
  • Категория: Тетради, блокноты и скетчбуки
  • Артикул: Notebooks-Sketchbooks-12004
  • Вес: 65 гр.
  • Источник: Atomic Heart
  • Размер: А5
  • Количество страниц: 96
  • Производитель: hatber
  • Материал: Бумага и Мелованный картон
  • Разлиновка: Клетка
150 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Тетрадь А5 формата 96 листов. Обложка: мелованный картон. Внутренний блок: офсет 65 гр., клетка, красные поля. Скрепление: скоба. Тетрадь предназначена для записей, подойдет для старшей школы, вуза, дома и офиса. Тетради ТМ Hatber российского производства отпечатаны на современном высокотехнологичном оборудовании и соответствуют стандартам качества.
Обращаем ваше внимание, тетради поставляются в ассортименте, стоимость указана за одну тетрадь.

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