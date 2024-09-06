Loputyn: The twilight journal

Стильный недатированный ежедневник с оригинальными иллюстрациями культовой итальянской художницы Loputyn. Блокнот для записей с атмосферными рисунками станет приятным подарком себе, друзьям и всем поклонникам легендарных комиксов Cotton Tales, Френсис и множества артбуков художницы.

«The twilight journal» – это:

• Цветные недатированные страницы

• Листы для заметок

• Вдохновляющие авторские иллюстрации

• Декорированная лаком и фольгой обложка

Иллюстрации, украшающие страницы ежедневника, приоткроют дверь в дивный мир художницы. Ее противоречивые и яркие образы на грани сна и реальности дарят встречи с новыми и уже знакомыми героями, отсылают к неоготике XIX века и японской манге.

Комиксы и артбуки Loputyn (Jessica Cioffi) – настоящие бестселлеры в Европе и России. Творчество Лопутин покорило весь мир и стало еще ближе к ценителям прекрасного!