Блокнот. Шедевры Хаяо Миядзаки

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Блокнот. Шедевры Хаяо Миядзаки товар
  • Категория: Тетради, блокноты и скетчбуки
  • Артикул: Notebooks-Sketchbooks-11887
  • Вес: 200 гр.
  • Размер: 14,5 x 20,5 см.
  • Количество страниц: 160
  • Производитель: Эксмо
  • Материал: Бумага
  • Разлиновка: Линейка и Точка
400 ₽

Описание

Блокнот прямиком из волшебной вселенной Хаяо Миядзаки! Красочная обложка, твердый переплет, удобный формат и контентный блок с цветными иллюстрациями героев мультфильмов точно придутся по нраву всем фанатам творчества мастера. Особенность этого блокнота - первая половина блока выполнена в линию, вторая - в точку, каждая из половин также разделена по цветам, есть голубые и светло-зеленые страницы. Он идеально подойдет для записи всего, что пожелаете: мультфильмов, которые вы хотели бы посмотреть в ближайшее время, своих мыслей, заметок, наблюдений и планов. Станьте обладателем коллекционного блокнота из волшебного мира Хаяо Миядзаки, подчеркните свою индивидуальность и утонченный стиль!

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