Блокнот. Шедевры Хаяо Миядзаки

Блокнот прямиком из волшебной вселенной Хаяо Миядзаки! Красочная обложка, твердый переплет, удобный формат и контентный блок с цветными иллюстрациями героев мультфильмов точно придутся по нраву всем фанатам творчества мастера. Особенность этого блокнота - первая половина блока выполнена в линию, вторая - в точку, каждая из половин также разделена по цветам, есть голубые и светло-зеленые страницы. Он идеально подойдет для записи всего, что пожелаете: мультфильмов, которые вы хотели бы посмотреть в ближайшее время, своих мыслей, заметок, наблюдений и планов. Станьте обладателем коллекционного блокнота из волшебного мира Хаяо Миядзаки, подчеркните свою индивидуальность и утонченный стиль!