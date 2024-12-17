Live A Live (Английская версия)

0 отзывов
Live A Live (Английская версия) category.nintendo-switch-games
  • Категория: Игры Nintendo Switch
  • Артикул: Nintendo-Switch-Games-13202
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Live A Live
  • Издатель: Square Enix
  • Размер: 17 x 10,5 x 1 см.
  • Жанр: РПГ и Приключения
  • Язык: Английский
4 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Классическая ролевая игра, переродившаяся в формате HD-2D. Эта легендарная ролевая игра от режиссера Такаши Токиты, известного своей работой над Chrono Trigger и Final Fantasy IV, была обновлена ​​в потрясающем визуальном стиле HD-2D и впервые выходит за пределами Японии. Каждая история основана на переработанной версии оригинального саундтрека под руководством композитора серии Kingdom Hearts и Fantasy XV Йоко Симомура.

Отзывы и вопросы

A

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)