Live A Live (Английская версия)

4 990 ₽
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Классическая ролевая игра, переродившаяся в формате HD-2D. Эта легендарная ролевая игра от режиссера Такаши Токиты, известного своей работой над Chrono Trigger и Final Fantasy IV, была обновлена в потрясающем визуальном стиле HD-2D и впервые выходит за пределами Японии. Каждая история основана на переработанной версии оригинального саундтрека под руководством композитора серии Kingdom Hearts и Fantasy XV Йоко Симомура.