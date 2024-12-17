Live A Live (Английская версия)

Классическая ролевая игра, переродившаяся в формате HD-2D. Эта легендарная ролевая игра от режиссера Такаши Токиты, известного своей работой над Chrono Trigger и Final Fantasy IV, была обновлена ​​в потрясающем визуальном стиле HD-2D и впервые выходит за пределами Японии. Каждая история основана на переработанной версии оригинального саундтрека под руководством композитора серии Kingdom Hearts и Fantasy XV Йоко Симомура.