⚡Набором точно дешевле! Специальные скидки весь сентябрь на наборы книг в Xl Media.

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Это уникальный шанс приобрести вашу любимую серию манги по специальной стоимости. Желаем вам хороших покупок и завершённых серий на полочках!✨

*Скидка 37% применяется только при оплате онлайн на официальном сайте магазина XI Media. Если набор не оплачивается онлайн, то скидка составляет 33%.

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