Xl Media x 5Post

Новый способ доставки аниме-товаров!



Дорогие друзья, мы рады сообщить Вам, что у нас появился новый способ получения ваших заказов из онлайн-магазина Xl Media – 5Post.



Доставка с помощью этой службы осуществляется самовывозом из пунктов выдачи заказов в вашем городе, курьерская служба доставки до дома не предусмотрена.



Теперь делать заказ на нашем сайте стало еще более удобно! Также напоминаем вам о других сервисах доставки товаров из нашего интернет-магазина: Почта России, EMS, СДЭК и Boxberry.



Желаем вам хороших покупок!

