Xl Media x 5Post

Новый способ доставки аниме-товаров! 📬

Дорогие друзья, мы рады сообщить Вам, что у нас появился новый способ получения ваших заказов из онлайн-магазина Xl Media – 5Post.

Доставка с помощью этой службы осуществляется самовывозом из пунктов выдачи заказов в вашем городе, курьерская служба доставки до дома не предусмотрена.

Теперь делать заказ на нашем сайте стало еще более удобно! Также напоминаем вам о других сервисах доставки товаров из нашего интернет-магазина: Почта России, EMS, СДЭК и Boxberry.

Желаем вам хороших покупок! 🛍
 

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