Всемирный день шоппинга в Xl Media! 🎀

Добро пожаловать на главный праздник аниме-шоппинга в Xl Media!₊˚⊹



Друзья, уже на следующей неделе весь мир будет отмечать ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОППИНГА и, конечно же, ваш любимый аниме-магазин примет в нём участие!



Мы приготовили специальные скидки до 80%* с 9 по 11 ноября на выделенный ассортимент товаров нашего магазина, чтобы вы точно успели приобрести то, что давно хотели.



Что можно будет найти в ассортименте товаров со скидкой в эти дни ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° )?



⟡ Мангу;

⟡ Комиксы;

⟡ Мерч;

⟡ Артбуки...

...и многое другое!



Аниме-магазин Xl Media ждёт тебя и твоих друзей уже в эти выходные, чтобы вместе отпраздновать главный день аниме-шоппинга!



*Скидка действует на выделенный ассортимент товаров, не действует на предзаказы и последние новинки.