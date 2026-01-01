Всемирный день шоппинга в Xl Media! 🎀

Добро пожаловать на главный праздник аниме-шоппинга в Xl Media!₊˚⊹

Друзья, уже на следующей неделе весь мир будет отмечать ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОППИНГА и, конечно же, ваш любимый аниме-магазин примет в нём участие!

Мы приготовили специальные скидки до 80%* с 9 по 11 ноября на выделенный ассортимент товаров нашего магазина, чтобы вы точно успели приобрести то, что давно хотели.

Что можно будет найти в ассортименте товаров со скидкой в эти дни ∘ ∘ ∘ ( °ヮ° )?

⟡ Мангу;
⟡ Комиксы;
⟡ Мерч;
⟡ Артбуки...
...и многое другое!

Аниме-магазин Xl Media ждёт тебя и твоих друзей уже в эти выходные, чтобы вместе отпраздновать главный день аниме-шоппинга!

*Скидка действует на выделенный ассортимент товаров, не действует на предзаказы и последние новинки.

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