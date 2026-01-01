Всемирный день шоппинга в Xl Media

Рады приветствовать тебя в мире аниме-шопинга, где магия и страсть встречаются с энергией творчества!



К этому замечательному всемирному дню шоппинга мы приготовили для тебя самые захватывающие скидки в 15% на весь* ассортимент. Погрузись в увлекательный мир японской анимации с эксклюзивными скидками на фигурки героев из твоих любимых сериалов, мангу, артбуки, мерч и многое другое!



Спешите, количество товаров ограничено, а эта удивительная распродажа закончится скоро. Аниме-магазин Xl Media ждет тебя и твоих друзей, чтобы вместе отпраздновать этот волшебный день шоппинга!



*Акция не распространяется на товары по предварительному заказу, последние новинки и настольные игры.