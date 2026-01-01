⚡Возвращаемся к истокам японского киберпанка и объявляем НЕДЕЛЮ КЛАССИКИ в Xl Media!

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С 11 по 18 октября в нашем аниме-магазине будут действовать специальные скидки до 37%* на все тома легендарной манги Кацухиро Отомо «Акира». Скидки распространяются на онлайн покупки и наши розничные магазины Москвы и Санкт-Петербурга!

Приятный БОНУС для тех, кто добавит в свою онлайн-корзину «Акиру». Доставка всего заказа станет бесплатной!

«Акира» стала прорывом для всей индустрии манги – именно после её публикации и выхода одноименного фильма на Западе вспыхнул острый интерес к Японии, манге и аниме, в скором будущем обеспечив успех и другим научно-фантастическим шедеврам.

*Скидки действуют на отдельные тома и набор манги «Акира». Скидка 37* действует на полное собрание манги «Акира».

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