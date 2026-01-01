Весенний розыгрыш с 8 по 10 марта!

Получить одну из этих прекрасных фигурок в свою коллекцию очень просто! Примите участие в розыгрыше, который пройдет в наших розничных магазинах с 8 по 10 марта.

Для участия необходимо сделать покупку на сумму от 1500 рублей в любом из магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.
• Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.
А также быть участником нашей программы лояльности*.

Результаты розыгрыша будут объявлены 11 марта!

Но и это не все приятные новости! В эти выходные мы также дарим вам скидку 15% на весь ассортимент* в наших розничных магазинах, а также в онлайн-магазине! Скидка действует с 8 по 10 марта.

*Программа лояльности включает в себя наличие электронной бонусной карты XI Media. Получить карту можно на кассе при любой покупке в наших розничных магазинах.
**Скидка распространяется на весь ассортимент, исключая новинки, предварительные заказы и настольные игры.

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