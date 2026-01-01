В лето с Xl Media! 🛫

Неделю назад мы анонсировали акцию "На каникулы", а кажется, что это было вчера. Время так быстро пролетело, и кто-то из наших любимых читателей уже уходит "В лето", а кому-то только предстоят все тяготы выпускных экзаменов и студенческих сессий.
Чтобы порадовать уже отдыхающих ребят и подбодрить тех, для кого каникулы наступят чуть позже, со 2 по 4 июня включительно XL Media дарит скидку 15% на весь* ассортимент товаров.
В акции также участвуют новые наборы манги, ранобэ и комиксов по скидке до 24% при оплате онлайн. Приобретая наборы в период со 2 по 4 июня включительно и оплачивая их на сайте, общая скидка может доходить до 39%!
Мы желаем нашим любимым покупателям приятного времяпрепровочтения на каникулах и удачи на экзаменах!

Торопитесь, количество товара ограничено!

*Акция не распространяется на товары по предзаказу.

 

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