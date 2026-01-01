Твой промокод на скидку!

Посвящается поклонникам «Берсерка», «Акиры», «Токийских мстителей», «Монстра» Наоки Урасавы, а также прочей годной манги...
В нашем магазине сейчас проходит акция с промокодом. Промокод: NEOKAIDAN
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Кстати, этот промокод можно объединить с другими акциями и товарами со скидкой для ещё большей экономии.
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1. Добавьте в корзину понравившиеся товары.
2. Введите код NEOKAIDAN при оформлении заказа.
Акция действует весь сентябрь и октябрь, вплоть до 31 числа.
Приятных покупок!