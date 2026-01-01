Твой промокод на скидку!

Посвящается поклонникам «Берсерка», «Акиры», «Токийских мстителей», «Монстра» Наоки Урасавы, а также прочей годной манги...
В нашем магазине сейчас проходит акция с промокодом. Промокод: NEOKAIDAN

Используйте этот код, чтобы получить скидку 5% на любую покупку! Независимо от того, пополняете ли вы свою коллекцию манги, приобретаете новые фигурки или выбираете идеальный косплей, это отличный способ сэкономить.

Кстати, этот промокод можно объединить с другими акциями и товарами со скидкой для ещё большей экономии.

Как использовать:

1. Добавьте в корзину понравившиеся товары.
2. Введите код NEOKAIDAN при оформлении заказа.

Акция действует весь сентябрь и октябрь, вплоть до 31 числа.
Приятных покупок!

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