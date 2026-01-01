«Топить в огне бушующем печали. Том 1» уже в продаже!

Прекрасная новость для тех, кто не успел оформить предзаказ на долгожданную книгу под авторством талантливой китайской писательницы Priest.

«Топить в огне бушующем печали. Том 1» - новинка уже поступила в продажу в нашем онлайн магазине, а также в розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!

Адреса магазинов:

Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.

Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.



Уважаемые читатели, обращаем Ваше внимание, что предзаказы с бонусами отправляются в порядке очереди, а если у Вас оформлен самовывоз из розничного магазина – ожидайте смс-оповещение о готовности к выдаче. Благодарим за понимание.