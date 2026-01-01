«Топить в огне бушующем печали. Том 1» уже в продаже!

Прекрасная новость для тех, кто не успел оформить предзаказ на долгожданную книгу под авторством талантливой китайской писательницы Priest.
«Топить в огне бушующем печали. Том 1» - новинка уже поступила в продажу в нашем онлайн магазине, а также в розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!

Адреса магазинов:
Москва, ул. Кировоградская 13а, станция метро Пражская, ТРЦ "Columbus" 3 этаж.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж.

Уважаемые читатели, обращаем Ваше внимание, что предзаказы с бонусами отправляются в порядке очереди, а если у Вас оформлен самовывоз из розничного магазина – ожидайте смс-оповещение о готовности к выдаче. Благодарим за понимание.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)