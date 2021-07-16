❗ 16.07.2021 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НЕ РАБОТАЕТ. ❗

ВНИМАНИЕ!



В связи с поступлением манги "Акира", нагрузка на интернет-магазин сейчас очень высокая. Чтобы все предзаказы доехали до своих хозяев вовремя, мы временно изменили график отправок партий Почты России.



Партия почты России (включая предзаказы Акиры), отправится на следующей неделе, ориентировочно в среду. О том, что заказ отправлен каждому будет отправлено смс-оповещение и письмо на почту.



Обращаем Ваше внимание, что 16.07.2021 — интернет-магазин не работает по техническим причинам.

С 19.07.2021 работа будет возобновлена в штатном режиме.



Если у Вас возникнут вопросы по Вашим заказам — у нас открыты личные сообщения в группе ВКонтакте, куда можно обратиться по любому вопросу, а так же на почту info@xlm.ru



Приносим извинения за доставленные неудобства!



С уважением,

Аниме-магазин Xl Media.