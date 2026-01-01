ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА В БУТОВО МОЛЛ

Прощальный подарок от магазина в «Бутово Молл»: СКИДКА до 40%!

Друзья, пока наш магазин в ТРЦ «Бутово Молл» готовится к закрытию 23 января, у вас есть уникальная возможность воспользоваться последней и самой щедрой акцией в его стенах!

Это ваш шанс пополнить коллекцию с максимальной выгодой. Ведь скидка растет вместе с вашим чеком:

‣ 20% – за 2 товара в чеке

‣ 30% – за 3 товара в чеке

‣ 40%* – за 4 и более товара в чеке

Акция действует только в магазине ТРЦ «Бутово Молл» и только до 11 января включительно!

Проводим наш магазин громко, ярко и с хорошими покупками!

Мы всегда ждем вас в наших других магазинах:

• Санкт-Петербург: ТРК «ПИК»

• Москва: ТРЦ «Columbus»

P.S. Для всех, кто оформлял предзаказ с выдачей в «Бутово Молл»: ваши заказы в полной сохранности. Как только товар поступит на склад, наш менеджер свяжется с вами для согласования удобного способа получения.

*Акция не распространяется на последние новинки и не суммируется с другими акциями.