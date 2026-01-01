🌸ВЕСЕННЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН🌸

Весеннее снижение цен — это вам не ШУТКА!

Весну считают идеальным временем для обновлений, а у нас обновляются цены. Причем в сторону, которая вам точно понравится.

На нашем сайте стартует акция «Весеннее снижение цен»:

• Скидки до 70% на выделенный ассортимент книг;
• Скидки до 50% на избранные фигурки!

Количество акционных позиций ограничено — если видите, что хотите, не откладывайте, иначе кто-то другой унесет вашу будущую любимую книгу или фигурку!

Переходите за покупками!
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Манга
Манхва
Маньхуа
Артбуки
Ранобэ
Книги
Комиксы

*Акция действует только на сайте xlm.ru на выделенный ассортимент товаров.

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