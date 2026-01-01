Открыт предварительный заказ на мангу "Sailor Moon. Том 6"! 🌙✨

Мы рады сообщить, что открываем предварительный заказ на долгожданный шестой том вместе с коллекционным боксом!

Данный бокс предназначен для первых шести томов манги Sailor Moon, вместе с ним в комплект входят наклейки.

Количество ограничено.



Вы можете приобрести шестой том в двух вариантах, с коллекционным боксом и без него, а так же, коллекционный бокс отдельно.

‣ Sailor Moon. Том 6. + Коллекционный бокс. Часть 1.

‣ Sailor Moon. Том 6.

‣ Коллекционный бокс Sailor Moon. Часть 1. Тома 1-6.



Обращаем ваше внимание, что как только выйдут допечатки недостающих томов, в продаже появится набор с шестью томами и коллекционным боксом в подарок!