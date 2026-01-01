Первоапрельские скидки в Xl Media

Нет, это не шутки! У многих первое апреля ассоциируется исключительно с днем смеха, а между тем, в далекой Японии это начало сезона цветения сакуры! В честь этого прекрасного события мы настроены весьма серьезно и дарим скидку 10% нашим любимым покупателям на весь* ассортимент товаров в фирменном и интернет-магазине XL Media в период с 31 марта по 2 апреля включительно.
Перефразируя хокку о сакуре знаменитого японского поэта Мацуо Басё:
Минула весенняя ночь.
Белый рассвет обернулся
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